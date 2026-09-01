Uludağ'da feci kaza! 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Kestel ilçesinde yer alan Küreklidere Şelalesi'nde dolaşırken dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan 49 yaşındaki N.A. yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uludağ'da feci kaza! 70 metrelik şelaleden düşen kadın hayatını kaybetti
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Olay, saat 18.30 sıralarında Uludağ'ın eteklerinde bulunan Derekızık Mahallesi sınırlarındaki Küreklidere Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Bölgede gezintiye çıkan 49 yaşındaki N.A., su kenarında yürüdüğü sırada aniden ayağı kayarak dengesini kaybetti. Yaklaşık 70 metre yükseklikten derin uçuruma düşen kadını fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye hızla arama kurtarma personeli sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE AKIN ETTİ

İhbarın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı birimler olay yerine intikal etti. Engebeli ve sarp arazi yapısı nedeniyle kurtarma operasyonuna geniş çaplı katılım sağlandı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile 3 asayiş timi, AFAD'dan 2 ekip ve AKUT'tan 2 ekip katılım gösterdi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ise sahaya 2 araç ve 2 ekiple destek verdi. Birimler, N.A.'nın düştüğü derinlikteki zorlu coğrafi şartlara rağmen koordineli bir şekilde hareket ederek kadının bulunduğu noktaya inmek için operasyon yürüttü.

Yürütülen uzun çalışmaların sonucunda uçurumun dibindeki kadına ulaşan ekiplere 112 Acil Servis personeli de eşlik etti. Sağlık görevlilerinin olay yerinde gerçekleştirdiği kontrolde, 49 yaşındaki N.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadının cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu sarp alandan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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