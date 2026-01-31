Uludağ'da korku dolu anlar! Telesiyej bozuldu, 40 tatilci havada asılı kaldı
Kış turizminin merkezi Uludağ'da sömestr yoğunluğu sürerken meydana gelen telesiyej arızası, 40 tatilciye korku dolu anlar yaşattı. Vites kutusundaki sorun nedeniyle metrelerce yüksekte mahsur kalan vatandaşlar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tahliye operasyonu gerçekleştirdi
Olay, Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren Fahri Otel'e ait telesiyej hattında beklenmedik bir teknik arıza yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, sistemin vites kutusunda meydana gelen arıza nedeniyle mekanizma aniden durdu. O sırada hat üzerinde bulunan yaklaşık 40 kayaklı tatilci, metrelerce yüksekteki tellerde mahsur kaldı.
Sistemin kilitlenmesi ve kabinlerin hareket ettirilememesi üzerine durum yetkililere bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye derhal Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Sömestr tatili sebebiyle yoğunluğun had safhada olduğu bölgede, ekipler vakit kaybetmeden kurtarma planını devreye soktu.
Bölgeye ulaşan JAK timleri, tahliye işlemlerine hızla başladı. Ekipler, havada kayaklarıyla asılı kalan tatilcileri bulundukları yerden almak için halatlar yardımıyla özel bir çalışma yürüttü.
Yaklaşık bir saat süren titiz operasyonun ardından 40 tatilci de sağ salim yere indirildi.
Kurtarılan kayakçıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.