Uludağ'da korkutan yangın! Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bursa Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde bulunan Kervansaray Otel’de yangın çıktı. Restoranın kafe-restoran bölümünde başladığı belirlenen yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Otelin ön cephesinin 8, arka cephesinin ise 6 katlı olması nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşti.

Bursa Valiliği, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, otelde bulunan 12 personelin tahliye edildiğini, 2 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Uludağ Oteller Bölgesinde bulunan, daha önce 02.01.2025 tarihinde konaklama izni iptal edilmiş olan ve müşterisi bulunmayan bir otelde bugün saat 05.29'da yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 110 personel ile anında müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına başlanılmıştır.

Otelde bulunan 12 personel müdahale ekipleri tarafından çıkarılmıştır. Çıkarılan personelden 2'si maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden personele Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”