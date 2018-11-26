Ulusal Gönüllüleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve tarihçi-yazar Mustafa Solak katıldı.

Ulusal Gönüllüleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki kahvaltıda bir araya geldi. Yeşildal Kafe'de düzenlenen kahvaltıya Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve Tarihçi-Yazar Mustafa Solak da katıldı.



Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, vatan savaşı sürecinde televizyonun önemini vurguladı.



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, Ulusal Gönüllülerine geçmiş dönemin raporunu sundu. Gönüllülere Ulusal Radyonun sesini Trakya’ya taşıma çağrısı yaptı.



Tarihçi Yazar Mustafa Solak da dinleyicilere Nutuk okumayı tavsiye etti. Ümetçiliğin değil Milliyetçiliğin birleştirici olduğunu anlattı.



Etkinlik sonrası Ulusal Gönüllüleri, Çağdaş Cengiz doğum günü süprizi yaptı.





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