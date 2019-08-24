Ulusal Kanal Gönüllüleri Kuşadası'nda dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda gönüllülere müjde verildi

Ulusal Kanal gönüllüleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen dayanışma kahvaltısında buluştu. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in de katıldığı kahvaltıda Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticileri de yer aldı.



Tüm Ulusal Kanal gönüllülerine teşekkür eden Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir, İzmir'den sunulacak 7 yeni programın ve hizmete girecek yeni stüdyonun müjdesini verdi.



Ulusal Kanalın gönüllüler sayesinde bugünlere geldiğini söyleyen Özdemir, herkesi gönüllü olmaya davet etti.



Ulusal Kanal hissesi satın alarak kanala destek olan Sevgi Sannav'a hisse belgesi törenle takdim edildi.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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