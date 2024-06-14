Ulusal Kanal, Digitürk 52. kanaldaki yerini tekrar aldı: "Durmak yok, hedef 5 milyon TL"

Ulusal Kanal'ın Digitürk'te tekrar yer almak için başlattığı destek çağrısının ilk aşaması başarıyla tamamlandı. İzleyicilerinin ve gönüllülerinin destekleriyle ilk aşama olan 1.5 milyon TL ödeyen kanal, Digitürk 52. sıradaki yerini aldı.

'ULUSAL KANAL ÇOK BAŞKA'

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan müjdeli haberi Ana Haber Bülteninde duyurdu. Türkkan, platformlarda yüzlerce kanal olduğunu, ama sadece bir tane Ulusal Kanal olduğunu söyledi: "Ama Ulusal Kanal çok başka. Türkiye NATO'dan çıkmalı diyen bir kanal var. Emekçinin, emeklinin, üreticinin hakkını dobra dobra savunan, Türkiye devrime gidiyor diyen, milli devleti yeniden inşa edeceğiz, programını yolunu yol haritasını mücadelesini veren bir kanal var."

İzleyici ve gönüllülere teşekkür eden Türkkan, çağrının ilk aşamasının tamamlandığını ancak hedefin 5 milyon TL olduğunu vurguladı: "Birinci aşama tamam, ikinci aşamayı tamamlayacağız. Onun da mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşayacağız. Bizlere bayram sevinci yaratan bütün ulusal kanal emekçileri adına bütün izleyicilerimize yürekten, gönülden teşekkür ediyoruz."