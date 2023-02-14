Depremzede vatandaşlardan millet vurgusu

Ulusal Kanal ekibi Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde... Haber Müdürümüz Sezer Özsever ve Muhabirimiz İlyas Gümrükçü tüm gün bölgeyi gezdi. Depremzedelere, bölgedeki gönüllülere mikrofon uzatıldı. Avşin merkezden devlet millet vurgusu geldi.

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Ulusal Kanal ekibi Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde... Haber Müdürümüz Sezer Özsever ve Muhabirimiz İlyas Gümrükçü tüm gün bölgeyi gezdi.

Depremzedelere, bölgedeki gönüllülere mikrofon uzatıldı. Avşin merkezden devlet millet vurgusu geldi.

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# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # depremzede

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