Ulusal Kanal Eski Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü aramızdan ayrıldı

Vatan Partisi önder kadrolarından, Görev Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyet üyesi Turhan Özlü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Özlü, ömrünü Türk devrimine adadı ve Vatan Partisi saflarında görev yaptı. Ulusal Kanal'ın kuruluşundan bu yana bütün alanlarında görev alan Özlü, Ulusal Kanal'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini de yürüttü.

Turhan Özlü kimdir?

Hayatını tam bağımsız Türkiye mücadelesine adayan Özlü, 1949 yılında Sinop Erfelek’te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nden mezun olan Özlü, kısa süre öğretmenlik yaptı. 12 Eylül öncesi Türkiye İşçi Köylü Partisi’nde görev yaptı.

Darbe sonrası da çalışmalarını sürdüren Özlü, Vatan Partisi’nin çeşitli kademelerinde görevler aldı. 1995 yılı 12 Mart’ında Gazi Mahallesi'nde meydana gelen Gladyo kışkırtmasının büyümesini bölgeye giderek önledi. Burada halka hitaben yaptığı konuşmayla birlik ve beraberliği sağladı.

2000 yılında kurulan Ulusal Kanal’ın Genel Yayın Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ulusal Kanal'ın bulunduğu binanın baştan sona yapımında başında bulunan Özlü, moloz taşıdı, tuğla döşedi soba borusundan füze yapanların liderliğini yaptı.

Fedakarlığı, insancıllığı, örgütçülüğü ve örgütlülüğü ile beraber çalıştığı herkese öğretmenlik yapan Özlü, evli ve 1 çocuk babasıydı. Turhan Özlü, Kaynak Yayınları’ndan çıkan “Y- CHP” kitabıyla Atatürk’ten günümüze CHP’nin aşama aşama geldiği noktayı ele alan çalışmasıyla önemli bir eser bıraktı.

Neşeli, sevecen, babacan ve sorun çözücü kimliğiyle öne çıkan Turhan Özlü, son nefesine kadar emekçi sınıfın iktidarı için görevinin başındaydı. Özlü, Türkiye'nin devrimci hareketi tarihine ve Vatan Partisi'nin unutulmayacaklar listesine adını altın harflerle yazdırdı.

Ayrıca Turhan Özlü yazımına Silivri Cezaevi'nde başladığı Y-CHP kitabını, tahliye olduktan sonra 2014 Aralık ayında tamamladı.

Kitaba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kaynakyayinlari.com/y-chp-p363818.html?srsltid=AfmBOooOceq0XS1_LXJpQl8QorxXl6Armun7NddZASubPpCobFlNYBbc