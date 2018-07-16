Her zaman söylüyoruz Ulusal Kanal, gerçek sahiplerinin sizler olduğunu hep vurguluyoruz. Ama öyle söylemekle olmaz bir de haberini yapalım dedik... Kanal'ın sahiplerinden Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki yaşayan Muhammet Yılman'ı tanıtalım istedik sizlere... O hem şair, hem garson hem de 4 büyük hisse alan bir Ulusal Gönüllüsü...

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan, kahvehanelerde çalışan Ulusal Gönüllüsü Muhammet Yılman, bugüne kadar 4 büyük hisse alarak kanala destek verdi. Yılman, herkesin Ulusal Kanal'ı desteklemesi gerektiğine inanıyor.



Ulusal Kanal Aydın Gönüllüleri Büro Görevlisi Turgay Öztürk, ortaklık hisselerini ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'ın teşekkür mektubunu Yılman'a takdim etti.



67 yaşındaki Muhammet Yılman, her zaman çalışıyor, üretiyor. Kuyucak eski Belediye Başkanı Ali Ulvi Akoğlu da bu üretkenliğin tanıklarından.



Akoğlu, ilçenin kültür sanat hayatına Muhammet Yılman'ın önemli katkı yaptığı görüşünde.



Bazı dostları O'nu günümüzün Neyzen Tevfik'i olarak görüyor. Muhammet Yılman, üretim ekonomisini, emeği, alın terini savunuyor, hem çalışmaya, hem de şiirler, şarkı sözleri yazmaya devam ediyor.



ulusal.com.tr

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK