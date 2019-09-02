Söke ovasını besleyen Gümüşyeniköy'deki derenin kirliliğini aylar önce karşınıza getirmiştik

Aydın'da Söke ovasını besleyen Gümüşyeniköy'deki derenin kirliliğini aylar önce karşınıza getirmiştik. Haberimiz sonuç verdi. Arıtma tesisi çalışıyor, dere şimdi temiz akıyor.Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşyeniköy. Türkiye'nin en bereketli ovalarından olan Söke ovasında, Ortaklar Organize sanayi bölgesinin yanıbaşındaki bu derede zehir akıyordu. Ancak Ulusal Kanal'ın haberi ses getirdi.Köylü Mehmet Yalçın, suyun analizini yaptırdığını, temiz çıktığını söyledi.Vatan Partisi Söke İlçe Başkanı Berrin Arslan, köylünün ve üreticinin yaşadığı tüm sorunların takipçisi olduklarını söyledi.