Ulusal Kanal, kışkırtmanın merkezine gitti esnafla görüştü! Hatay'da tertip tutmadı

Ulusal Kanal, Hatay'da Suriyelilerin hedef alındığı Kırıkhan ilçesine gitti. Hatay esnafı ve saldırıya uğrayan Suriyeli esnaf omuz omuza kardeşlik mesaj verdi.

Kayseri'deki gerilim üzerinden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde de olaylar çıkarılmaya çalışıldı. Ancak tertip başarılı olmadı.

Eylemler sırasında işyeri zarar gören Suriyeliler temizlik yaptıktan sonra dükkanı açmadı. Ulusal Kanal'a tercüman yardımıyla konuştular. Esnaf, Suriyelilerin hedef alınmasına karşı çıktı. Birlik mesajları verildi.

Kırıkhan Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Turan İnci, ABD'ye işaret etti, "Husumet yok, provokatif olay. Kardeş kardeş ekmek yiyoruz, kahrolsun ABD" dedi.

Kırıkhan esnafının Suriyelilerle sorunu olmadığını söyleyen İnci, PKK'nın bölgeden temizlenmesinin önemine dikkat çekti. İnci, "Teröristler ayıklanacak, bu hem Türkiye'ye hem Suriye'ye hem Orta Doğu'ya yarayacak." dedi.