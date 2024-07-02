Ulusal Kanal, kışkırtmanın merkezine gitti esnafla görüştü! Hatay'da tertip tutmadı

Ulusal Kanal, Hatay Kırıkhan'da kışkırtmanın merkezine gitti. Muhabirimiz Hüseyin Güler halkla ve Suriyeli esnafla görüştü. Kışkırtmalara fırsat vermeyeceğini söyleyen esnaf, "Kardeşiz birlikte ekmek yiyoruz" dedi. İşte Hataylı esnaftan dostluk mesajları...

Editör: Hüseyin Güler

Ulusal Kanal, Hatay'da Suriyelilerin hedef alındığı Kırıkhan ilçesine gitti. Hatay esnafı ve saldırıya uğrayan Suriyeli esnaf omuz omuza kardeşlik mesaj verdi.

Kayseri'deki gerilim üzerinden Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde de olaylar çıkarılmaya çalışıldı. Ancak tertip başarılı olmadı.

Eylemler sırasında işyeri zarar gören Suriyeliler temizlik yaptıktan sonra dükkanı açmadı. Ulusal Kanal'a tercüman yardımıyla konuştular. Esnaf, Suriyelilerin hedef alınmasına karşı çıktı. Birlik mesajları verildi.

Kırıkhan Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Turan İnci, ABD'ye işaret etti, "Husumet yok, provokatif olay. Kardeş kardeş ekmek yiyoruz, kahrolsun ABD" dedi.

Kırıkhan esnafının Suriyelilerle sorunu olmadığını söyleyen İnci, PKK'nın bölgeden temizlenmesinin önemine dikkat çekti. İnci, "Teröristler ayıklanacak, bu hem Türkiye'ye hem Suriye'ye hem Orta Doğu'ya yarayacak." dedi.

Antalya Valiliği duyurdu! 15 gün boyunca yasak olacakAntalya Valiliği duyurdu! 15 gün boyunca yasak olacakYurt
# hatay # suriye # Kırıkhan

Benzer Videolar

Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı! Hatay'da Gadir-i Hum Bayramı kutlandı!
Arsuz'da kayısı rekoltesi düşük Arsuz'da kayısı rekoltesi düşük
İstanbul'da sıcaktan bunalan denize koştu! İstanbul'da sıcaktan bunalan denize koştu!
Otel tatili tat kaçırdı Otel tatili tat kaçırdı
Harçlığını alan lunaparka koştu Harçlığını alan lunaparka koştu
İstanbul bayram tatilinde bomboş kaldı İstanbul bayram tatilinde bomboş kaldı
Sur Belediyesi 17 işçiyi daha attı! Sur Belediyesi 17 işçiyi daha attı!
Milas'ta kurban pazarında durgunluk hakim! Milas'ta kurban pazarında durgunluk hakim!
Kahramanmaraş'ta bayram heyecanı Kahramanmaraş'ta bayram heyecanı
Otogarlarda bayram yoğunluğu Otogarlarda bayram yoğunluğu
Türkiye'deki Suriyeliler savaşın bitmesini istiyor Türkiye'deki Suriyeliler savaşın bitmesini istiyor
İstanbul sıcak hava dalgasının etkisi altında! İstanbul sıcak hava dalgasının etkisi altında!
Çok Okunanlar
Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme
Yurtdışı çıkış harcı zammında yeni gelişme
Türkiye-Avusturya maçı canlı izle!
Türkiye-Avusturya maçı canlı izle!
Uzmanından uyarı: 'Bu böcek görüldüğü yerde imha edilmeli'
Uzmanından uyarı: 'Bu böcek görüldüğü yerde imha edilmeli'
Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar...
Altında büyük dalgalanma geliyor! İslam Memiş'ten kritik uyarılar...
Suriye'deki olaylarla ilgili Dışişleri'nden açıklama
Suriye'deki olaylarla ilgili Dışişleri'nden açıklama