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Ulusal Kanal Siirt'te! Vatandaş yatırım ve iş istiyor

Ulusal Kanal, Diyarbakır ve Batman'ın ardından Siirt'e gitti. Terör eylemlerinden olumsuz etkilenen kentte işsizlik en büyük sorun... Siirt halkı yatırım ve iş istiyor

Kendi halinde ve sakin bir şehir Siirt... 325 bin nüfusa sahip....

Kent, 2015 yılındaki terör olaylarından olumsuz etkilendi.

En büyük sorun işsizlik .... Halk hükümetten yatırım bekliyor.

Halkın yüzde 65'i tarım ve hayvancılık ile uğraşıyor. Kentin yayları hayvancılığa elverişli.  Ancak et ithalatı, çiftçinin yeteri kadar desteklenmemesi köylüyü mağdur ediyor.

İş alanları olmadığı için göç de yaşanıyor. Oysa Siirt madenler açısından oldukça zengin. Yılda 5 bin tuz elde eliyor. Bakır, krom yatakları işletilmiyor. Siirt il sınırları içinde bulunan bâzı kuyulardan çıkarılan petrol de Batman’daki rafineri de işleniyor.

Kaynaklar yeterince değerlendirilmiyor. Petrol sondajlarında yeryüzüne çıkan 80°C sıcaklıktaki yer altı su kaynakları da henüz işletilmiyor.

HABER-KAMERA: EKREM DEMİR
ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #siirt #diyarbakır #batman
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