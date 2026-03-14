Ulusal Kanal’a destek büyüyor: “Doğru haber için Ulusal Kanal'a ihtiyacımız var"

Ulusal gönülleri bir adım öne çıktı. Yayın kesme bildirimine karşı başlatılan kampanyaya Hatay'dan tam destek geldi.



Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, üreticilerin yanında olan Ulusal Kanal'ı yalnız bırakmayacaklarını söyledi. TÜRKSAT ve Anadolu Ajansına olan borçların ödenmesi için destek oldu.



Avukat Edib Hadimoğulları, doğru haber akışı için Ulusal Kanal'ın imecesine katıldığını söyledi.

Toplum her kesiminden destek yağıyor. Şair yazar Mehmet Azazi de o isimlerden oldu. Elini taşın altına koydu, yayın kesme bildirimine karşı kampanyaya katıldı.