Eskişehir'de 6. Uluslararası Cam Festivali düzenlendi. Üretilen eserler, görücüye çıkarıldı. Camın ateşle dansı büyüledi…

Eskişehir, 6. Uluslararası Cam Festivali'ne ev sahipliğine yapıyor.



Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü’ sloganı ile düzenlenen 6. Uluslararası Cam Festivali görenleri büyüledi.



Belediye, Uluslararası alanda isim yapmış 3 yabancı sanatçıyı ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sanatçıları konuk etti. Üretilen cam eserler, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde sergilendi.



Sergi 10 Ekim'e kadar devam edecek.



Birbirinden eşsiz cam eserleri görmek isteyenler Çağdaş Sanatlar Galerisine davet edildi.



ulusal.com.tr