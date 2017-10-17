Uluslararası Darıca Yarı Maraton Koşusu'nun bu yıl 6'ncısı düzenlendi. Kocaeli'de yapılana maratona 11 ülkeden 250 atlet katıldı. Koşunun bir de sürpriz misafiri vardı.

Kocaeli Darıca Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 6’ıncı Uluslararası Darıca Yarı Maratonu koşuldu.



Darıca Belediyesi önünden başlayan yarışın startını eski milli atlet Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Darıca Kaymakamı Ömer Karaman birlikte verdi.



Gencinden yaşlısına kadar yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı koşu rekli görüntüler oluşturdu.



Yarı Maraton Koşusu'na 11 ülkeden bin 250 atlet katılırken, Halk Koşusu'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı.



Koşuda erkeklerde Derara Desalegn Hurısa, kadınlarda ise Kenya'dan Margaret Agai birinci olurken Türk Milli Sporcumuz Esma Aydemir ise yarışmada 4'üncülüğü kazandı.



Atletler ile birlikte koşuya katılan 'Karabaş' adlı köpeğin finiş çizgisine varışı hayranlıkla izlenirken, süpriz katılımcı köpeğe de madalya takıldı.







ulusal.com.tr



