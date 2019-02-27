2008 yılından bu yana her yıl düzenlenen Uluslararası İzmir İleri Yaş Sempozyumu başladı. Bu yıl 12'incisi yapılan sempozyumda yaşlı bireylerin toplumsal yaşama dâhil edilmesine yönelik projeler anlatıldı.

Her insanın başına gelecek olan şey “Yaşlılık”... Buradan yola çıkan Ege Geriatri Derneği "Sağlıklı Yaşlanma" konusunda toplumu bilinçlendirmek için "İleri Yaş Sempozyumu" düzenliyor.



Projenin başında Ege Üniversitesi Geriatri Bilimdalı Öğretim üyesi Doçent Doktor Sevnaz Şahin var.



İzmir İleri Yaş Sempozyumu düzenleyicilerinden Tüm Psikologlar Derneği İzmir Şube Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen de sempozyumun amacını anlattı.



Sempozyum ileri yaşın taleplerini karşılamak ve ileri yaş ile ilgili farkındalık yaratmak için 2008 yılından bu yana düzenleniyor.



Vatandaşlar, Tazelenme Üniversitesi ile sağlıklı yaşlanmaya konuşunda bilinçlendiriliyor.



“Biz küçükken Siz Büyürken" projesiylede gençler günümüz bilgilerini, yaşlılar ise tecrübelerini paylaşıyor.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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