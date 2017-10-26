Anamur’da geleneksel Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı, düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. Fuarın kapıları, 4 gün boyunca açık kalacak.

Mersin'in Anamur ilçesi Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı'na 4'üncü kez ev sahipliği yapıyor.



Etkinlik, Anamur Ticaret Odası önünde toplanan katılımcıların kortej eşliğinde yürüyüşü ile başladı.



Birbirinden farklı tarımsal ürün ve teknolojilerin tanıtılacağı fuara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.



Açılışta konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, “Anamur muzu tüketin” çağrısı yaptı.



Anamur Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan fuar 28 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.





ulusal.com.tr