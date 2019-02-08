İzmir’de, 14'üncü AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fakat Fuar’a ilgi geçen yıllara göre az. Üreticiler tarımda yapısal sıkıntıların çoğaldığını dile getirdi, çözüm önerilerini Ulusal Kanal’a anlattı.

Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının 14'üncüsü İzmir açıldı. Üreticiler fuara ümitle geldi fakat işler pek istendiği gibi gitmiyor.



Fuara katılan Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, Türkiye’de tarımsal üretimin azaldığını söyledi.



Bilgi'ye göre tarımda ithalata bağlı politikalar nedeniyle çiftçinin köyden kente göç ediyor.



Doktor Cezmi Saday "Sürdürülebilir Ekolojik Kalkınma Modelleri" üzerinde çalışma yapıyor. Türk tarımının dışa bağımlı ve kırılgan olduğunu belirten Saday da tarım politikalarının sil baştan değişmesi gerektiğini vurguladı.



Üreticilerin en önemli sıkıntılarında biri de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sıfır gümrükle ithal tahıl ürünlerinin piyasaya girmesi.



Tarım politikalarında üretime yönelik değişim olmazsa Türkiye’nin gıda tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Bu noktada üretici Ulusal Kanal aracılığıyla hükümete seslendi, çözüm önerdi.



14'üncü Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10 Şubat 2019 tarihine Kadar Fuar İzmir’de ziyarete açık olacak.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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