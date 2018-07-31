Türk futbolunda bir döneme damga vuran tanınmış isimlerden Haluk Ulusoy'un oteli icradan satışa çıkarıldı. Türkiye'nin en ünlü otellerinden olan 5 yıldızlı tesis, Sinop'taki enerji şirketinin borçlarından dolayı icralık oldu.

Açılışını 1989 yılında Turgut Özal'ın yaptığı Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı Hotel icradan satılık.



Yavansu mahallesinde denize sıfır konumdaki otelde toplam 333 oda ve iki kral dairesi bulunuyor. 22 bin metrekare büyüklüğünde, 6 bin metrekare yeşil alana sahip otel, Kuşadası İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Biçilen değer ise yaklaşık 103 Milyon lira.





Otelde kalan yabancı turistler durumdan habersiz. Otelden ve Kuşadasında tatil yapmaktan gayet memnunlar.



Otelin genel müdürü Haluk İlker İldiri'ye göre icranın asıl nedeni otelin borcu değil. Sinop'taki enerji şirketi kredilerini ödeyemeyince, banka bu borcun tahsil için otel hakkında icra takibi başlatmış. 11 Eylül'e kadar ihtilaf çözülemezse otelin satış ihalesi gerçekleşecek. O tarihte alıcı çıkmadığı takdirde, Mavi Bayrak sahibi otel 8 Ekim'de tekrar satışa çıkacak.



ulusal.com.tr

HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK