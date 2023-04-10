Ümit Faruk Yenici kimdir?
Ümit Faruk Yenici, TRT'de yayınlanan Mahrem belgeselinde, ara ara konuşmalarıyla öne çıkan isimdir. Yenici aynı zamanda Vatan Partisi Çorum 1. Sıra milletvekili adayıdır.
31 yaşında olan Faruk Yenici 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldi.. Ümit Faruk , Harp Okulu'nu gerçekten de baskılar ve zorlamalar sonucu bırakmak zorunda kalan isimler arasında yer alıyor. Yenici 2008 yılında Harp Okulu 1. Sınıf itibariyle okulu terk etmek zorunda bırakıldı.
31 yaşında olan Faruk Yenici 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Şu anda özel sektörde endüstri mühendisi olarak çalışıyor.
Ümit Faruk Yenici, TRT'de yayınlanan Mahrem belgeselinde, ara ara konuşmalarıyla öne çıkan isimdir. Yenici aynı zamanda Vatan Partisi Çorum 1. Sıra milletvekili adayıdır.
Kaynak: aydinlik.com.tr