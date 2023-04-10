Ümit Faruk Yenici kimdir?

31 yaşında olan Faruk Yenici 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldi.. Ümit Faruk , Harp Okulu'nu gerçekten de baskılar ve zorlamalar sonucu bırakmak zorunda kalan isimler arasında yer alıyor. Yenici 2008 yılında Harp Okulu 1. Sınıf itibariyle okulu terk etmek zorunda bırakıldı.