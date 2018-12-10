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Umut kuyruğu başladı! Yılbaşı biletleri ne kadar?

Her yıl milyonlarca kişinin zenginlik hayalleri kurduğu milli piyango ikramiyesi ve bilet fiyatları belli oldu. 70 milyon liralık ikramiye rakamını duyanlar İstanbul Eminönü'nde bulunan umut kuyruğana girdi. Kuyruktakiler yağmura bile aldırış etmedi.

Umut kuyruğu başladı! Yılbaşı biletleri ne kadar?

Kuyruk uzadıkça uzuyor.kuyruğun adı da umut kuyruğu

2019'a da, 70 milyon değerindeki milli piyango ikramiyesinin açıklanmasına da sayılı günler var.

Her yıl İstanbul Eminönü'nde uzayıp giden ikramiye kuruğunda tablo yine aynıydı.

Herkesin gerçekleştirmek istediği hayali var

Kimi büyük ikramiye ile yardım etmek istiyor kimi de kendine özel harcamalar yapmak.

Şansıma güveniyorum büyük ikramiye bana çıkan diyenler. çeyrek bilet 17 buçuk

ulusal.com.tr

Etiketler; #milli piyango #yılbaşı bilet
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