Her yıl milyonlarca kişinin zenginlik hayalleri kurduğu milli piyango ikramiyesi ve bilet fiyatları belli oldu. 70 milyon liralık ikramiye rakamını duyanlar İstanbul Eminönü'nde bulunan umut kuyruğana girdi. Kuyruktakiler yağmura bile aldırış etmedi.

Kuyruk uzadıkça uzuyor.kuyruğun adı da umut kuyruğu



2019'a da, 70 milyon değerindeki milli piyango ikramiyesinin açıklanmasına da sayılı günler var.



Her yıl İstanbul Eminönü'nde uzayıp giden ikramiye kuruğunda tablo yine aynıydı.



Herkesin gerçekleştirmek istediği hayali var



Kimi büyük ikramiye ile yardım etmek istiyor kimi de kendine özel harcamalar yapmak.



Şansıma güveniyorum büyük ikramiye bana çıkan diyenler. çeyrek bilet 17 buçuk



ulusal.com.tr