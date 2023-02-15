Umutlar tükenmedi: 228 saat sonra enkaz altından kurtarıldılar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü.

Oymak Sokak'ta depremde yıkılan Uğur Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, bir kadın ve iki çocuğa ulaştı.

İsminin Ela olduğu öğrenilen anne ve iki çocuğu ekiplerin çalışmasıyla depremin 228. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Anne ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.