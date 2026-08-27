Üniversite hastanesinde "bıçak parası" operasyonu: 51 hastadan 2.6 milyon TL alan ünlü doktor tutuklandı!

Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüpheli doktorun 51 farklı hastadan toplamda 2,6 milyon liradan fazla haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

"45 BİN LİRA YATIR, AMELİYATINA GİREYİM" ŞİKAYETİ ELE VERDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma, 19 Mart tarihinde ameliyat olması planlanan İ.G. isimli hastanın şikayetiyle düğmeye bastı. İddiaya göre Dr. S.E., operasyonu bizzat kendisinin yapması karşılığında hastasından kişisel banka hesabına 45 bin TL yatırmasını talep etti. Hastanın durumu adli makamlara bildirmesi üzerine doktorun hesapları geriye dönük incelemeye alındı.

"ÖDEMEZSENİZ AMELİYATI ASİSTAN YAPAR" DİYEREK BASKI KURMUŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu ve savcılık incelemelerinde; SGK kapsamında tüm masrafları karşılanan ve vezneye yasal ödemesini yapan hastalardan, ameliyatı bizzat üstlenme vaadiyle 22 bin TL ile 195 bin TL arasında değişen tutarlarda haksız ödeme talep edildiği ortaya çıktı. Para vermeyen hastalara "Ödeme yapmazsanız ameliyatınızı asistan doktorlar yapar" şeklinde baskı kurduğu öne sürülen şüphelinin, 1 Ağustos 2025 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında 51 işlemde toplam 2 milyon 649 bin 500 TL EFT/havale aldığı belgelendi. Elden alınan nakit paraların ise bu miktara dahil olmadığı ve benzer yöntemle mağdur edilen 30 kişinin daha bulunduğu belirlendi.

'İCBAR SURETİYLE İRTİKAP' SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Ortopedi Uzmanı S.E., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.