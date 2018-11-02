banner997
En çok ihlal edilen trafik kuralı belli oldu
En çok ihlal edilen trafik kuralı belli oldu
32'si muvazzaf 46 şüpheliye FETÖ operasyonu
32'si muvazzaf 46 şüpheliye FETÖ operasyonu
Bozok SİHA'larla göreve hazırlanıyor
Bozok SİHA'larla göreve hazırlanıyor
Trump: Göçmenler taş atmaya kalkarsa...
Trump: Göçmenler taş atmaya kalkarsa...

Üniversite'nin çatısı çöktü: Göçük altında kalan var

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yerleşkesinde inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü

Üniversite'nin çatısı çöktü: Göçük altında kalan var

Üniversite yerleşkesinde inşaatı süren 6 katlı kongre merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında enkaz altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, yaptığı açıklamada, ekiplerin ortak çalışma yürüttüğünü belirterek, "Osman isimli işçinin, çatı çökmesi sırasında ayağının sıkıştığı yönünde net bilgimiz var. Ulaşabildik, şuuru açık, konuşabiliyor. Kontrollü vaziyette şahsı oradan kurtaracağız." diye konuştu.

Bu arada, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış olay yerine gelerek bilgi aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erciyes üniversitesi #kayseri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.