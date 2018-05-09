Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, yaklaşık 3 ayda hurda parçalarından motorlu araç üretti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Zile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hurda parçalarından araç üretti.



Yüksekokulun otomotiv programında okuyan 10 öğrenci, yaklaşık 3 ay süren çalışmaları sonucunda motosiklet motoru kullanarak yaptıkları, saatte 20 kilometre hıza ulaşan araca "Sürüngen 1" adını verdi.





Zile Meslek Yüksekokulu Otomotiv Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Zorkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölümlerinde daha önce de araç yaptıklarını söyledi.



Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için benzinle, elektrikle , güneş enerjisi ile çalışan araçlar yaptıklarını anlatan Zorkoç, son olarak öğrencilerin hurda parçalarını kullanarak araç yaptıklarını belirtti.





Araçta motosiklet motoru kullanıldığını ifade eden Zorkoç, "Okulumuzda mekatronik programımız var. Onlar da yazılım aşamasında. Farklı yazılımlarla uğraşan öğretim görevlisi arkadaşlarımızın da desteklerini alarak mesela ön frenleme mesafesi, parmak iziyle çalıştırma, park sensörü, navigator sistemi ilave etme gibi farklı farklı sistemleri ilerleyen çalışmalarımızda gerçekleştireceğiz." dedi.



Öğrencilerden Faruk Demirbağ ise araç için yaklaşık 3 bin lira harcadıklarını aktardı.