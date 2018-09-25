Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosu, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında, üniversite öğrencilerine başta terör olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirmede bulundu.

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde stant açan ekipler, öğrencilerin terör örgütlerinin ağına düşmemesi ve polisin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek için broşür dağıtarak, bilgilendirme faaliyetinde bulundu.



Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunda görevli Davut Kartalkaya, yaptığı açıklamada, FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı öğrencilerin bilgilendirdiklerini söyledi.



Açtıkları stantla öğrencilere terör örgütlerini yaklaşım tarzlarını, onları ne şekilde kandırmaya çalıştıkları gibi konularda bilgi verdiklerini aktaran Kartalkaya, "Öğrencilerimizle daha sıkı ve yakın bir ilişki kurmaya çalışıyoruz." dedi.



Üniversite öğrencisi Diyarbakırlı Sultan Alkan da gençlerin terör örgütlerinin tuzağına düşebildiğini, bu noktada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bu tür bilgilendirmelerinin önemli olduğunu anlattı.



Alkan, "İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bizlere terörle ilgili bilgiler verdi. Gençlerimiz inşallah bu tuzağa düşmez." dedi.



Denizli'den gelen öğrenci Muhammed Mustafa Eser de bilgiler için polis ekiplerine teşekkür ederek "Burada bizim emniyetimiz için bilgiler verildi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun hepsinden." ifadelerini kullandı.