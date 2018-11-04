Samsun'da üniversite öğrencisi eşi tarafından bıçaklanan araştırma görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) araştırma görevlisi H.V. (29) ile aynı üniversitede öğrenci olan eşi S.V. (22) arasında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada çift birbirini darbetti. Kavgada S.V. kocasını bıçaklayarak yaraladı.



Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gözaltına alınan S.V, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



H.V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.