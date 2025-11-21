Üniversite yemekhanesinde zehirlenme şüphesi: Öğrenciler hastanelik oldu!

Bolu'da bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan toplam 14 öğrenci, yaşadıkları ani sağlık sorunları nedeniyle hastanelere başvurdu. Elde edilen bilgilere göre, öğrenciler üniversite yemekhanesinde yedikleri bir öğün sonrasında rahatsızlanmaya başladı.

Öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetler görülmeye başlandı. Şikayetlerin şiddetlenmesi üzerine 14 öğrenci, tıbbi yardım almak üzere hastanelere sevk edildi.

Rahatsızlanan öğrencilerden 10'u Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, geri kalan 4'ü ise Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi'ne intikal ettirildi.

Hastanelerde acil servis birimlerinde ayakta tedavileri gerçekleştirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin derhal başlatıldığını duyurdu.