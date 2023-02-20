Üniversitelerde online eğitime ilişkin 16 soru ve cevabı
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından YÖK üniversiteler için uzaktan eğitim kararı almıştı. YÖK, 16 başlıkta Üniversitelerde 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar'ı yayımladı.
İşte YÖK tarafından yayımlanan üniversitelerde eğitim ve öğretime ilişkin soru ve cevaplar;
1) Bahar Yarıyılı ne zaman başlayacak?
2022-2023 Bahar Yarıyılının, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.
2) 2022- 2023 Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretim nasıl yürütülecektir?
Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülecektir.
3) Uzaktan Öğretim tüm Bahar Yarıyılında mı uygulanacak?
Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.
4) Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?
Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) diye kendi içinde iki kısımdan ibarettir; teori ve uygulamanın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.
5) Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsamaktadır ve bunlar nasıl verilecektir?
Uygulamalı eğitimler;
a. Tıp Fakültesi'nin 4, 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini,
b. Diş Hekimliği Fakültesi'nin 4 ve 5. Sınıf öğrencilerini,
c. Veterinerlik Fakültesi'nin 5. Sınıf öğrencilerini,
d. (7+1) programı uygulayan Teknoloji ve Mühendislik Fakültelerinin (+1) dönemdeki öğrencileri,
e. Hemşirelik, Ebelik, Denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
f. (6+2) veya (7+1) programı uygulayan Spor Bilimlerinin (+1) veya (+2) dönemdeki öğrencileri,
g. (3+1) veya (2+1) programı uygulayan Meslek Yüksekokullarının (+1) dönemdeki öğrencileri, Meslek Yüksekokullarının İşletmede Mesleki Eğitim Uygulaması yapan öğrencileri (Bakınız: Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği madde 12),
h. Öğretmenlik Uygulaması dersinin öğrencilerini,
kapsamaktadır ve bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu konuda ayrıntılı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.