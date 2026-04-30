Üniversitenin altından servet çıktı! O kampüste sondaj başlıyor

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi arazisinde yürütülen sismik araştırmalar sonucunda petrol rezervi keşfedildi. Üniversite ile özel bir şirket arasında yapılan anlaşmaya göre, bölgede açılacak kuyulardan elde edilecek petrol satış gelirinin yüzde 3'ü kuruma kalacak.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen sismik araştırmalar petrol rezervi tespitiyle sonuçlandı. Üniversite yönetimi ile SANKO Holding bünyesinde faaliyet gösteren PETAR A.Ş. arasında rezervin çıkarılması amacıyla bir anlaşma imzalandı. Bu protokol doğrultusunda, söz konusu sahada çıkarılacak petrolün satışından elde edilecek gelirin yüzde 3'lük kısmı doğrudan Dicle Üniversitesi'ne aktarılacak.

KAMPÜSTE 6 KUYU AÇILACAK

Proje dahilinde kampüs arazisi üzerinde toplam 6 sondaj kuyusunun açılması planlanıyor. Üniversitenin Yiğitçavuş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan arazisinde yürütülen ön çalışmaların ardından kiralama süreci gündeme geldi. Bölgede sondaj kuyuları açılabilmesi ve çıkarma işlemlerinin yapılabilmesi için söz konusu alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi.

Yapılan sözleşme kapsamında, petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinin detayları da netleşti. Belirlenen sahalar üzerinde ilk etapta iki ayrı noktada sondaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kiralama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki fiili sondaj işlemlerinin başlaması bekleniyor.

