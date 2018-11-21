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Unkapanı köprüsünde araç takla attı

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Unkapanı köprüsünde araç takla attı

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ES 0710 plakalı otomobil, köprünün Fatih istikametinde, refüje çarparak takla attı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #araç takla attı #trafik kazası #Atatürk Köprüsü #Unkapanı Köprüsü
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