Ünlü DJ sosyal medya reklamıyla dolandırıldı: 12 milyon TL’si yurt dışına aktarıldı

Ünlü DJ ve müzisyen Ozan Doğulu, sosyal medyada karşılaştığı sahte bir Forex yatırım reklamına kanarak büyük bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. Sahte yatırım danışmanlarıyla ikna edilen Doğulu, toplamda 12 milyon TL’yi dijital platformlara aktardı.

Yapılan ilk teknik incelemelerde bu paranın beş farklı yabancı borsa ve kripto para platformuna transfer edildiği tespit edildi. Paranın hızla yurt dışına çıkarılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Dolandırıcıların, profesyonel şekilde hazırlanmış sahte yatırım arayüzleri ve sahte müşteri temsilcileri aracılığıyla Doğulu’nun güvenini kazandığı öğrenildi. Sanatçı, dolandırıcıların yeni talepleri üzerine durumdan şüphelenerek emniyete başvurdu.

Siber güvenlik uzmanları ise vatandaşlara uyarıda bulundu: “Resmi olmayan sosyal medya reklamları, Forex ya da kripto para vaatleriyle yapılan yatırım teklifleri büyük ölçüde dolandırıcılıktır. Hiçbir yasal kurum bu yöntemle yatırım önermez. Her yatırım kararı öncesi lisans bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir.”