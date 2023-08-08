Ünlü isimler Erkin Koray için ne dedi?

Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türk rock müziğinin ünlü ismi Erkin Koray için çok sayıda ünlü isim taziye mesajı paylaştı.

Ünlü pop müzisyeni Tarkan, sosyal medya hesaplarında, "Bir efsaneyi kaybettik. Başımız sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Mustafa Sandal da Instagram hesabında, "Müziğe kattığın değerleri ve inanılmaz şarkılarını asla unutmayacağız. İyi ki bu ülkenin sanatçısıydın. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Rock müzisyeni Kıraç, X hesabındaki paylaşımda "Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde gidesin." cümleleriyle Koray'ı andı.

"GENÇLİK YILLARIMIN SESİ, ANILARIMIN MELODİSİYDİ"

Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Koray'ın vefatının ardından, "O, sadece bir rock müzisyeni değil, benim gençlik yıllarımın sesi, anılarımın melodisiydi. Güle güle Erkin 'Baba' seni de unutmayacağız…" paylaşımında bulundu.

Bir diğer rock müzisyeni Haluk Levent ise sosyal medya hesaplarında, "Ne dersem kelimeler kifayetsiz olacak. Baba! Çok özleyeceğim seni." ifadeleriyle ünlü müzisyeni yad etti.

Rap müzisyeni Ceza da X hesabında Koray için "Saygı ve rahmetle..." paylaşımını yaptı.

"TÜRK ROCK MÜZİĞİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Müzisyen Nazan Öncel, Erkin Koray ile 1996'da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

- Fesuphanallah demeyen var mıdır içimizde ya da Gönül Salıncağı'na binmeyen, Kör Olası Çöpçüler Aşkımı Süpürmüşler diyen de biz değil miydik? Öyle Bir Geçer Zaman Ki diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin'i hey! Getirin bana o günleri, yakalım bugünleri. Türk rock müziğinin başı sağ olsun. Sevgi, saygıyla.

"IŞIKLARDA UYU ERKİN KORAY"

Ajda Pekkan ise Instagram hesabında, "Işıklarda uyu Erkin Koray." paylaşımında bulundu.

Oyuncu Hasan Kaçan da X hesabında, "İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciun. Erkin baba da gidivermiş. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah Rahmet eylesin." ifadeleriyle Koray için taziyede bulundu.

Erkin Koray'ın yakın arkadaşlarından Orhan Gencebay ise Instagram paylaşımında, "Mekanın cennet olsun kadim dostum, sevgili kardeşim Erkin Koray. Üzüntüm tarifsiz. Ölümsüz eserlerinle her daim yaşayacaksın. Huzur içinde uyu." dedi.

Emel Sayın'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Erkin Koray'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum." mesajı yer aldı.

İSRAİLLİ GRUPTAN TAZİYE MESAJI

Dünya turnelerinde çoğu kez Erkin Koray'ın "Estarabim" şarkısını seslendiren İsrailli heavy metal grubu Orphaned Land de Koray'ın vefatının ardından taziye mesajı yayımladı.

Grubun solisti Kobi Farhi, paylaşımında, "Sevgili Erkin baba. Zamanımızın en büyük rock kahramanlarından biri olarak anılacaksın. Bugün özgürce yürüdüğümüz müzik yolunu sen inşa ettin." dedi.

Farhi, bugüne kadar birlikte geçirdikleri güzel vakitler için Koray'a teşekkür etti ve "Seni selamlıyoruz büyük efsane, müziğimizin babası. Huzur içinde yat." temennisinde bulundu.