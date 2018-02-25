Ünlü kök hücre ve eklem tedavisi uzmanı Doktor Yüksel Büküşoğlu, ayrılmak isteyen psikolog sevgilisinin arabasına zarar vermekten 8.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Olay, 19 Mart'ta yaşandı. Doktor Yüksel Büküşoğlu, psikolog sevgilisi Kübra A. (31) ile tartıştı.



İddiaya göre aynı klinikte çalışan Kübra A., Büküşoğlu'yla ilişkisini bitirmek istedi. Yine iddiaya göre bu ayrılığı kabul edemeyen Büküşoğlu, genç kadına, "Seni mahvedeceğim. Bir daha kliniğe gelme o..." şeklinde hakaret ve sinkaf içeren sözler söyledi.







Sabah'ın haberine göre; Ardından genç kadının lüks aracının tekerleklerini patlatıp bütün farlarını, camlarını ve sileceklerini kırdı.



Genç kadının şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda doktor Büküşoğlu hakkında mala zarar verme, tehdit ve hakaret iddiasıyla 8.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



ulusal.com.tr