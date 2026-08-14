Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç hastaneye kaldırıldı! Eşinden kahreden açıklama

Eşinin operasyon geçirdiğini ve kritik bir süreçten geçtiklerini belirten Funda Mengüç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda teşhis ve tedavi sürecine dair şu detayları paylaştı:

"Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak..."

GÖZLER 2 HAFTA SONRA ÇIKACAK PATOLOJİ RAPORUNDA

Zor günleri atlatmak için sevenlerinden dua isteyen Funda Mengüç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."