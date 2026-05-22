Ünlülere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı! Çok sayıda isim adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" suçlamalarını kapsayan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınların ardından ünlü isimler hakkında verilen mahkeme kararlarının tüm detayları:

10 ÜNLÜ İSME YURT DIŞI YASAĞI VE ADLİ KONTROL KARARI

Emniyetteki sorguları ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince karar verildi.

Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen:

Aslıhan Turanlı (Oyuncu)

Berkay Şahin (Şarkıcı)

Volkan Bahçekapılı

Kübra İmren (Sosyal Medya Fenomeni)

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

Cansu Tekin

Yaşar Özdaş

Hakan Aydın (Rap dünyasında "Blok3" adıyla bilinen müzisyen)

hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı. Mahkeme ayrıca rapçi Hakan Aydın (Blok3) hakkında adli kontrole ek olarak haftada iki gün imza verme yükümlülüğü getirdi.

OPERASYONDA 1 TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalar doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Rahşan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, uyuşturucu ağının teminine ve organizasyonuna yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü, dijital materyal incelemeleriyle birlikte yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU? JANDARMADAN 5 İLÇEDE DEV ŞAFAK BASKINI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adrese, Muğla'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır ve Hanzade Gürkanlar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 25 zanlı hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme talimatı verilmişti.

Adreslerde Ele Geçirilen Maddeler: Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; kapsüller içinde esrar maddesi, 8 adet extacy hap, likit esrar içeren elektronik sigaralar, kenevir katkılı şekerlemeler, 15 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirilmişti.