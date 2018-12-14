Hastalığının etkisiyle bir çok şeyi unutuyor. Ancak bir tek türküleri unutmuyor. Şanlıurfa’da yaşayan alzaymır hastası 85 yaşındaki Hatice Boy’u, unutmadığı hoyrat yaşama bağlıyor. Hatice nine göz görür, dil söylerken konser vermek istiyor.

Dinleyenin yüreğini titretiyor. Okuduğu hoyrat O’nu yaşama bağlıyor. Çünkü bir tek türküleri unutmuyor.Şanlıurfa’da yaşayan 85 yaşındaki Hatice Boy, yaklaşık 20 yıldır alzaymır hastalığıyla mücadele ediyor. Bir çok şeyi bu nedenle unutuyor ama yüreğine ve belleğine kazınmış türküleri asla unutmuyor.Şimdilerde azalsa da, gençlik yıllarında pek çok hoyrata ses verdi. Geçtiğimiz günlerde de bir konserde hoyrat okudu. Bir asra yaklaşan yaşamında ilk kez bir konserde sahne aldı. Dinleyenler ise Hatice ninenin o buğulu sesine hayran kaldı.40 yıldır aşıklık geleneğini sürdüren Aşık Sefai mahlaslı Mehmet Acet, 30 semah, deyiş ve nefes ezgisini derleyerek Türk Halk Müziği’ne kazandırdı. UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri listesine alınan Aşık Sefai, köylüsü olan Hatice ninenin çok iyi bir hoyrat ustası olduğunu belirtti.Ziyaret ettiği asırlık çınarla karşılıklı "hoyrat düeti" yapan Aşık Sefai, Hatice nineyi geç keşfetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.Aşık Sefai, Hatice ninenin hastalığına rağmen türküleri unutmamasını adanmışlığa bağladı.Zaman geçiyor. Gün bitiyor. Her şey siliniyor bir bir. Ama türküleri duruyor Hatice ninenin hatırında. Şimdi O’nun bir dileği var. Hatice nine, göz görür, dil söylerken memleketinde konser vermek istiyor.