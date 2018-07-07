Urartulardan günümüze kadar gelen Ayanis Kalesi 30 yıllık kazı serüveninin ardından turizme kazandırılacak. Diğer Urartu kalelerinden farklı olan bu yapıtı gelin beraber inceleyelim.

Eşsiz güzellikleriyle görenleri büyüleyen Van'da, Ayanis Kalesi, önemli tarihi kalıntılarıyla odak noktası oldu.



Ayanis Kalesi bir Urartu yapıtı. Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesinden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle dikkat çekiyor.



Kale'de 30 yıldır kazı çalışmaları yürütüyor.



Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, kalernin konumu itibariyle diğer Urartu kalelerinden ayrıldığını belirtti.



Bu yılki kazıları ağırlıklı olarak kalede bulunan Haldi Tapınağı etrafında yoğunlaştırıldı. Urartulardan günümüze değin gelen bu kalıntıların yakında turizme kazandırılması plananıyor.



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