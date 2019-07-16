Üretim gücünü turizmle taçlandırıyorlar

Güller diyarı Isparta'da şimdilerde mora boyanmış tarlalarda fotoğraf zamanı... Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü nam-ı diğer 'Lavanta Kokulu Köy' yerli yabancı misafirlerini ağırlıyor. Üretimden gelen gücünü turizmle harmanlayan köyde, lavanta bahçeleri doğal stüdyo görevi görüyor. Lavantanın dinginleştiren etkisiyle zaman duruyor. O anlar fotoğraf kareleriyle ölümsüzleşiyor.

Pembe tarlalar gitti, yerine mor ve yeşilin eşsiz uyumu geldi. Önce bir köyün geçim kaynağı, şimdi ise yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu. Öyle ki çiftler en mutlu günlerini onunla ölümsüzleştiriyor. Lavanta bahçelerinde şimdi fotoğraf zamanı...



Güller diyarı Isparta'da Keçiborlu İlçesinin Kuyucak Köyünde yöre halkını göçe zorlayan kurak tarlalar, lavanta bahçelerine dönüştü. Kuyucak'a can geldi. Artık tüm dünya burayı ‘Lavanta Kokulu Köy’ olarak tanıyor.



Köyde üretimden gelen güç, turizmle taçlanıyor. Özellikle bu ayda köy insan akınına uğruyor.



Her şey bu, insanı büyüleyen manzarada çekilen bir kare fotoğrafla başladı aslında. Köy şimdilerde ardı ardına gelen turların yarattığı kalabalıkla dolup taşıyor. Lavanta bahçelerinden deklanşör sesleri yükseliyor.



Hayatlarını birleştiren çiftler de o özel günlerini doğal stüdyoya dönüşen lavanta bahçelerinde ölümsüzleştiriyor.



Lavantanın dinginleştiren etkisiyle zaman duruyor. O anlar fotoğraf karelerine işte böyle yansıyor.





ulusal.com.tr