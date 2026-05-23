Üretimde ÖTV ve KDV engeli: Hataylı arıcılar çözüm bekliyor

Farklı bölgelere kovan taşıyarak üretim yapan arıcılar hem nakliye hem de konaklama konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.



Doğal ve kaliteli bal üreten arıcılar merdiven altı üretim nedeniyle haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor. Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Prof. Dr. Aziz Gül, üreticilerin sorunlarına çözüm istedi.



Bir yandan üretim sorunlarıyla mücadele eden Hataylı arıcılar, bal üretiminde de öne çıkıyor. Kente özgü maydanoz balı yüksek antioksidan ve polen değeriyle dikkat çekiyor.



Aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi Zootekni Bölüm Başkanı olan Gül, damızlık arı eksikliğine de değindi. Hatay’da kurulan ıslah merkezlerinde yerel arı türlerinin geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor.



Hatay Arı Yetiştiricileri Birliği bünyesinde arıcılara yönelik eğitim, ana arı üretimi, bal paketleme, mum üretimi ve propolis çalışmaları da yürütülüyor.