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Üretken çiftçiden çözüm

Kayısıyı toplarken zorlanan çiftçi çözümü kendi üretti. Iğdır'da çiftçilik yapan Cemal Hoşhaber, kayısı toplama aracıyla hem zamandan hem işçilikten kâr ediyor.

Üretken çiftçiden çözüm
Vitamin deposu kayısının Iğdır'da sezonu açıldı, hasadı başladı.

Yerken yorulmuyoruz ancak onu toplamak ince işçilik istiyor.

Karakoyunlu ilçesinde çiftçilik yapan Cemal Hoşhaber işçinin sorununa çözüm buldu. Yüksek dallara uzanmak için 3 kişilik bir sepet yaptı.

Böylece hem zamandan hem işçilikten kar elde ediliyor. 

Kayısılar çürümeden, yağış almadan zamanında toplanarak satışa hazırlanıyor.

ulusal.com.tr



 
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