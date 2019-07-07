Üretken çiftçiden çözüm

Vitamin deposu kayısının Iğdır'da sezonu açıldı, hasadı başladı.
Yerken yorulmuyoruz ancak onu toplamak ince işçilik istiyor.
Karakoyunlu ilçesinde çiftçilik yapan Cemal Hoşhaber işçinin sorununa çözüm buldu. Yüksek dallara uzanmak için 3 kişilik bir sepet yaptı.
Böylece hem zamandan hem işçilikten kar elde ediliyor.
Kayısılar çürümeden, yağış almadan zamanında toplanarak satışa hazırlanıyor.
ulusal.com.tr
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