Urfa’dan Harvard’a uzanan efsane yaşam sona erdi: Prof. Dr. Coşkun Özdemir vefat etti

İstanbul Tabip Odası eski Başkanı, Ulusal Kanal’ın eski programcılarından ve Cumhuriyet aydını Prof. Dr. Coşkun Özdemir, 97 yaşında hayatını kaybetti. Tıp dünyasına, hekimlik mücadelesine ve kas hastalıkları alanına ömrünü adayan usta hekimin vefatı derin üzüntü yarattı.

1929 yılında Şanlıurfa’da doğan ve 1952’de İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olan Özdemir, akademik başarısını uluslararası alana taşıyarak 1969-1972 yılları arasında Harvard Üniversitesi Massachusetts General Hospital’da görev yaptı. Nöroloji alanındaki bilimsel başarılarıyla öne çıkan duayen isim, 1978 yılında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ni (KASDER) kurdu. 1989-1996 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, geride devasa bir bilimsel ve mesleki miras bıraktı.