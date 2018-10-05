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Urfalıların 'acı' ile imtihanı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen URFES kapsamında gerçekleşen "Acı İsot Yeme Yarışması"nda katılımcılar zor anlar yaşadı.

Urfalıların 'acı' ile imtihanı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Urfa İsot Festivali (URFES) kapsamında düzenlenen "Acı İsot Yeme Yarışması"na katılanlar 5 dakika en fazla biberi yiyebilmek için ter döktü.

Hamarat Eller Çarşısı'nda yapılan etkinliğe katılan, aralarında kadınların da bulunduğu 40 yarışmacı, 5 dakikada en fazla biberi yiyebilmek için çaba gösterdi. Katılımcıların acıdan daha az etkilenmesi için ayran, yoğurt, su ve ekmek tüketmelerine izin verilen yarışmada, ilginç anlar yaşandı.

Acı İsot Yeme Yarışması'nda, 5 dakikada 585 gram biber tüketen Abdullah Okur birinci, 410 gram biber yiyen Ömer Demirkol ikinci ve 405 gram biber yiyen Yılmaz Beyaztaş üçüncü oldu.

Yarışmanın sunuculuğunu yapan komedyen Yavuz Seçkin'in şakaları ve taklitleri izleyenleri güldürürken, etkinliğin sonunda alandakilere tescilli yöresel lezzetlerden çiğ köfte ikram edildi.

Yarışmacılardan Tuba Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfalı olduğu için yediği biberlerin acısından etkilenmediğini söyledi.

Festival 7 Ekim Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Urfa
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