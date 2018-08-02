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Urla'da yerleşim alanı yakınında yangın

İzmir'in Urla ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Urla'da yerleşim alanı yakınında yangın

Rüstem Mahallesi Şehitlik Tepesi mevkisinde otluk ve makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #yangın
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