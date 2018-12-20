Tekirdağ Ergene'de kurulu Ürosan Kimya fabrikası işçileri, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamayınca grev kararı aldı. Petrol İş Sendikasına üye emekçiler soğuk havaya rağmen fabrika önünde eyleme başladı. Hepsinin ortak isteği aileleri ve çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek.

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı ama onlar pes etmedi. Hayat pahalılığından etkilenen işçiler greve başladı.



Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki Velimeşe Organize Sanayii de bulunan Ürosan Sünger fabrikasında 55 emekçi grev kararı aldı.



Petrol-İş Sendikasına üye işçilerin istediği; Ailelerine daha iyi koşullar sunabilmek.



Zam talebi için hayat pahallığını gerekçe gösteren emekçiler işvereni duyarlı olmaya davet etti.



İşçiler zam talepleri kabul edilene kadar grevlerini sürdürecek.



ulusal.com.tr