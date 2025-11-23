Ürünler elde kaldı: Alıcı bulamayan çiftçi mandalinayı ücretsiz dağıttı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina rekoltesi yüksek olunca ürünler elde kaldı. Alıcı bulamayan üretici, mandalinaları vatandaşa ücretsiz dağıttı. Çiftçiler, elde kalan ürünlerin kamu kurumları tarafından alınmasını talep ediyor.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bu yıl mandalina üretimi beklenenin üzerinde gerçekleşti. İlçede 36 bin dekar alanda yapılan üretimde 200 bin tonun üzerindeki ürün dalında kaldı. Alıcı bulamayan bazı üreticiler, topladıkları mandalinaları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Çiftçiler, sezonun kendileri için zararla sonuçlandığını belirterek elde kalan ürünlerin kamu kurumları tarafından satın alınmasını talep ediyor. Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, üreticinin içinde bulunduğu duruma dikkat çekerek çözüm önerilerini açıkladı.

Kamacı, planlı üretime geçilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca sınır kapılarında yaşanan sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Suriye kapısının transit ticarete açılmasının üreticiye nefes aldıracağını ifade etti.

Hataylı üreticiler, yaşanan sıkıntılı sürecin devlet desteğiyle aşılmasını bekliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay mandalina
