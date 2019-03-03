Uşak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Uşak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
Vatan Partisi
Uşak Merkez: Murat Can Çıray
Adalet ve Kalkınma Partisi
Uşak Merkez: Mehmet Çakın
Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)
Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Karahallı: Ali Topçu
Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)
Ulubey: Veli Koçlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu
Banaz: Ahmet Olgay Altındağ
Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)
Karahallı: Muhammet Coğuplugil
Sivaslı:Hürriyet Şafak
Ulubey: Ali Rıza Ada
Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan
Karahallı: Mehmet Yeşilöz
Ulubey: Adnan Yörük
İYİ Parti
Uşak Merkez: Muhammet Gür
Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu
Sivaslı: Ramazan Soydemir
Saadet Partisi
Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen
Banaz: Özkan Oskay
Eşme: Seyfullah Kaymak
Karahallı: Hilmi Özgül
Sivaslı: Fatih Köle
Ulubey: Ahmet Dinçel
Demokratik Sol Parti
Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı
Banaz: Filiz Sağır
Karahallı: Ramazan Kara
Sivaslı: Naci Kahraman
Ulubey: Rafet Dağcı
Demokrat Parti
Uşak Merkez: İsmail Topal
Bağımsız Türkiye Partisi
Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım
Banaz: Halil İbrahim Çakın
Eşme:Ahmet Kozak
Karahallı: Havva Çakın
Sivaslı: Ramazan Uğur
Ulubey: Yener Çoban
Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Uşak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.