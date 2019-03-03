Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Uşak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Uşak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Vatan Partisi

Uşak Merkez: Murat Can Çıray



Adalet ve Kalkınma Partisi

Uşak Merkez: Mehmet Çakın

Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)

Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)

Karahallı: Ali Topçu

Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)

Ulubey: Veli Koçlu



Cumhuriyet Halk Partisi

Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu

Banaz: Ahmet Olgay Altındağ



Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)



Karahallı: Muhammet Coğuplugil



Sivaslı:Hürriyet Şafak



Ulubey: Ali Rıza Ada





Milliyetçi Hareket Partisi

Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan

Karahallı: Mehmet Yeşilöz

Ulubey: Adnan Yörük



İYİ Parti

Uşak Merkez: Muhammet Gür

Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu

Sivaslı: Ramazan Soydemir



Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen

Banaz: Özkan Oskay

Eşme: Seyfullah Kaymak

Karahallı: Hilmi Özgül

Sivaslı: Fatih Köle



Ulubey: Ahmet Dinçel





Demokratik Sol Parti

Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı

Banaz: Filiz Sağır



Karahallı: Ramazan Kara

Sivaslı: Naci Kahraman



Ulubey: Rafet Dağcı





Demokrat Parti

Uşak Merkez: İsmail Topal



Bağımsız Türkiye Partisi

Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım

Banaz: Halil İbrahim Çakın

Eşme:Ahmet Kozak

Karahallı: Havva Çakın



Sivaslı: Ramazan Uğur



Ulubey: Yener Çoban

