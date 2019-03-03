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Uşak 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Uşak 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Uşak'ta  31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici adaylistelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin adaylisteleri seçim kurullarınca ilan edildi. 
Kesinleşen listelere göre Uşak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi 
Uşak Merkez:  Murat Can Çıray 

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Uşak Merkez: Mehmet Çakın 
Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı)
Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı)
Karahallı: Ali Topçu
Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı)
Ulubey: Veli Koçlu

Cumhuriyet Halk Partisi
Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu
Banaz: Ahmet Olgay Altındağ

Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)

Karahallı: Muhammet Coğuplugil  

Sivaslı:Hürriyet Şafak

Ulubey: Ali Rıza Ada 


Milliyetçi Hareket Partisi
Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan 
Karahallı: Mehmet Yeşilöz
Ulubey: Adnan Yörük

İYİ Parti
Uşak Merkez: Muhammet Gür
Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu
Sivaslı: Ramazan Soydemir
 
Saadet Partisi 
Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen
Banaz: Özkan Oskay
Eşme: Seyfullah Kaymak
Karahallı: Hilmi Özgül
Sivaslı: Fatih Köle

Ulubey: Ahmet Dinçel


Demokratik Sol Parti
Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı 
Banaz: Filiz Sağır 

Karahallı: Ramazan Kara
Sivaslı: Naci Kahraman

Ulubey: Rafet Dağcı


Demokrat Parti
Uşak Merkez: İsmail Topal

Bağımsız Türkiye Partisi 
Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım 
Banaz: Halil İbrahim Çakın
Eşme:Ahmet Kozak
Karahallı: Havva Çakın 

Sivaslı: Ramazan Uğur

Ulubey: Yener Çoban 
 

Etiketler; #uşak
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