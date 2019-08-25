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Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını

Banaz’a bağlı Gebelidere mevkisinde bulunan ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine söndürme ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Yangına, havadan 5 helikopterle karadan ise 20 arazöz, 3 dozer ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 5 hektar ormanlık alan hasar gördü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #uşak
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