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Uşak'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

 Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan bazı şüphelilerin örgütün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 5 zanlı yakalandı.

Aramalarda 2 sahte kimlik, 2 sahte sürücü belgesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #uşak #fetö
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